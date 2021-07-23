МОК запретил ЕС пронести свой флаг на открытии Олимпиады
Международный олимпийский комитет не разрешил Евросоюзу пронести свой флаг на церемонии открытия Олимпиады 2020 в Токио, пишет издание Politico.
В ЕС попросили организаторов Игр разрешить словенской команде пронести не только флаг своей страны, но и флаг ЕС. В просьбе им было отказано.
Как отмечают в МОК, команда может использовать только один флаг, одну эмблему и один гимн, которые были утверждены Национальным олимпийским комитетом и одобрены исполнительной комиссией МОК.
Организаторы решительно настроены провести Олимпиаду и примут все необходимые дополнительные меры, чтобы избежать роста случае заражения, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Она призвала сфокусироваться на спортивной составляющей мероприятия.
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