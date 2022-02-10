МОК: Слухи о допинге Валиевой - спекуляции
Информация о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой — слухи, заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Ранее СМИ сообщили, что возможное обнаружение допинга у спортсменки стало причиной переноса церемонии награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, появилась информация о возможном отстранении Валиевой, пишет РИА ФАН. Фигуристка принимала участие в командных соревнованиях в составе сборной России, завоевавшей золото.
«Я не буду комментировать слухи. Да, вчера возникла ситуация, но юридические детали я не буду комментировать. Возможная положительная допинг-проба — это слухи. Я вам напомню, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию. К ним можете обращаться», — цитирует Адамса РИА Новости.
Представитель МОК подчеркнул, что ситуация требует юридических консультаций. Тем не менее, по словам Адамса, информация о якобы имеющем место допинговом случае — слухи, а касающиеся церемонии и ее отмены обсуждения - это спекуляция, пишет «Свободная пресса».
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