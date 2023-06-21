МОК: отсутствуют решения по вопросу участия атлетов из РФ в Олимпиаде

Вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде в Париже в 2024 году на данный момент не решен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса.

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По его словам, пока не было принято никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже. Отмечается, что позиция МОК по поводу атлетов из России и Украины не изменилась.

Ранее на Украине изменили приказ о запрете соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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