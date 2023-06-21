МОК: отсутствуют решения по вопросу участия атлетов из РФ в Олимпиаде
21 июня 202301:25
Вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде в Париже в 2024 году на данный момент не решен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса.
По его словам, пока не было принято никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже. Отмечается, что позиция МОК по поводу атлетов из России и Украины не изменилась.
Ранее на Украине изменили приказ о запрете соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru