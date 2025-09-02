Армия РФ освободила Федоровку в ДНР
2 сентября 202513:05
Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Федоровка», — говорится в сообщении.
Село было взято под контроль в результате решительных действий «Южной» группировки войск.
Ранее армия России освободила Камышеваху в ДНР, напоминает RT.
