Армия РФ освободила Федоровку в ДНР

Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР

«Освобожден населенный пункт Федоровка», — говорится в сообщении.

Село было взято под контроль в результате решительных действий «Южной» группировки войск.

Ранее армия России освободила Камышеваху в ДНР, напоминает RT.

ФОТО: РИА Новости
