Бах: МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех государств

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет видеть среди участников Олимпиады представителей всех национальных олимпийских комитетов, сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что делают все возможное для возвращения россиян на турниры

Говоря об участии спортсменов из России и Белоруссии в предолимпийских квалификационных соревнованиях, он отметил, что рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые проводятся в настоящее время.

Бах выразил надежду, что многие федерации примут рекомендации МОК.

Ранее российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортОлимпиадаМОК

Горячие новости

Все новости

партнеры