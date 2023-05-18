Бах: МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех государств
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет видеть среди участников Олимпиады представителей всех национальных олимпийских комитетов, сообщает ТАСС.
Говоря об участии спортсменов из России и Белоруссии в предолимпийских квалификационных соревнованиях, он отметил, что рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые проводятся в настоящее время.
Бах выразил надежду, что многие федерации примут рекомендации МОК.
Ранее российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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