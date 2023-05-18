Бах: МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех государств

Говоря об участии спортсменов из России и Белоруссии в предолимпийских квалификационных соревнованиях, он отметил, что рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые проводятся в настоящее время.

Бах выразил надежду, что многие федерации примут рекомендации МОК.

Ранее российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

