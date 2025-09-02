Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном

Михаил Сцельников, который подозревается в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, признался в содеянном украинским журналистам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Курьер, «аквалангисты» или США: Кто причастен к убийству Андрея Парубия

По его словам, преступление он совершил по собственной инициативе, а информация о якобы шантаже со стороны спецслужб России не соответствует действительности.

Также мужчина указал, что если бы он жил в Виннице, то тогда напал бы на экс-президента Украины Петра Порошенко (внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», - заключил Сцельников.

Ранее в СБУ Украины заявили, что не располагают доказательствами причастности России к убийству Парубия, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео / украинское ТВ
ТЕГИ:Верховная РадаУбийствоУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры