Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном
Михаил Сцельников, который подозревается в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, признался в содеянном украинским журналистам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
По его словам, преступление он совершил по собственной инициативе, а информация о якобы шантаже со стороны спецслужб России не соответствует действительности.
Также мужчина указал, что если бы он жил в Виннице, то тогда напал бы на экс-президента Украины Петра Порошенко (внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», - заключил Сцельников.
Ранее в СБУ Украины заявили, что не располагают доказательствами причастности России к убийству Парубия, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пелевин и приквел «Ведьмака»: Названы самые ожидаемые книги осени 2025 года
- Путин: У России «не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо
- Российские туристы стали чаще отдыхать в горах
- Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном
- Пока не трагедия? К чему приведет триллионный дефицит российского бюджета
- Дачники в зоне риска: Вирусолог рассказал, как защититься от мышиной лихорадки
- Армия РФ освободила Федоровку в ДНР
- Путин на встрече с Фицо посоветовал закрыть реверс газа на Украину
- Новый роман Пелевина A Sinistra выйдет 18 сентября
- ФСИН опровергла слухи о плохом самочувствии Стрелкова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru