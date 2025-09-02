Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном

По его словам, преступление он совершил по собственной инициативе, а информация о якобы шантаже со стороны спецслужб России не соответствует действительности.

Также мужчина указал, что если бы он жил в Виннице, то тогда напал бы на экс-президента Украины Петра Порошенко (внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», - заключил Сцельников.

Ранее в СБУ Украины заявили, что не располагают доказательствами причастности России к убийству Парубия, сообщает RT.

