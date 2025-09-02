Пока не трагедия? К чему приведет триллионный дефицит российского бюджета
Инвестиционный консультант Евгений Коган заявил НСН, что к концу года дефицит российского бюджета составит уже 2,4% ВВП.
К концу года дефицит российского бюджета составит примерно 5,4 триллиона рублей, пока это допустимое значение, серьезных решений со стороны государства не потребуется, заявил НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.
Федеральный бюджет РФ по итогам 2025 года может быть исполнен с дефицитом несколько выше запланированного сейчас уровня в 1,7% ВВП, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. Коган привел свой прогноз на конец года.
«Под конец года мы выйдем на уровень дефицита в 2,2-2,4% ВВП. Если считать наш ВВП за 200 триллионов, дефицит бюджета будет на уровне 5,4 триллиона. С одной стороны, это, конечно, не очень хорошо. Но для нашей страны это не так много. У Евросоюза, например, эта величина установлена на уровне 3%, мы в эти рамки вписываемся. Если бы дефицит бюджета был на уровне 8-10 триллионов, я бы сказал, что ситуация требует серьезных решений. А сейчас мы переживем этот дефицит без потрясений», - отметил он.
По его словам, государство просто увеличит объем заимствований на пару триллионов, а также сможет использовать ФНБ.
«Это неприятно, но это не будет влиять на рубль или еще что-то, в целом для нашей страны это небольшие цифры. Государство увеличит объем заимствований на пару триллионов, могут использовать больше Фонд национального благосостояния. Трагедии в этом никакой нет. Особых мероприятий в этом случае не потребуется. Снижение курса рубля поможет нарастить доходы. Думаю, что рублем немного отыграют, но даже этот инструмент еще не используют», - добавил Коган.
На фоне дефицита бюджета в России можно ожидать повышения налогов, так как это быстрый и эффективный способ, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
