Путин: У России «не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо

На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо он указал, что у России «никогда не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо.

Путин отметил, что конфликт на Украине — это защита собственных интересов Москвы и «людей, которые связывают свою жизнь с Российской Федерацией».

«И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны», - заключил российский лидер.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что семилетний проект нового бюджета Евросоюза нацелен на военное противостояние с Россией, сообщает RT.

