Путин: У России «не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо
Опасения стран Евросоюза по поводу российского нападения являются провокацией и некомпетентностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо он указал, что у России «никогда не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо.
Путин отметил, что конфликт на Украине — это защита собственных интересов Москвы и «людей, которые связывают свою жизнь с Российской Федерацией».
«И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны», - заключил российский лидер.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что семилетний проект нового бюджета Евросоюза нацелен на военное противостояние с Россией, сообщает RT.
