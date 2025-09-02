Путин на встрече с Фицо посоветовал закрыть реверс газа на Украину

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского государства находится с визитом в Китае 31 августа - 3 сентября. Во вторник Путин встретился с лидерами КНР и Монголии. В свою очередь, Фицо прибыл в Пекин для участия в торжествах в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Лидеры двух стран на встрече поговорили о ситуации на Украине, агрессии Запада, а также вопросах экономики.

Как сообщил журналист Александр Юнашев, Путин и Фицо обсудили в том числе атаки Украины на энергетическую инфраструктуру Словакии. Премьер намерен в пятницу встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявить о недопустимости ударов по энергоинфраструктуре. Владимир Путин обратился к словацкому политику с советом.

«Большую часть газа Украина получает по реверсу. Закройте реверс — и они сразу поймут, что есть какие-то пределы поведения в области их нарушения чужих интересов», — подчеркнул президент РФ.

Ранее Роберт Фицо обвинил Украину в попытке ослабить Россию, напоминает RT.

