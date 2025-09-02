Вуди Аллен заявил о желании снова снять Дональда Трампа в своем фильме
Американский кинорежиссёр Вуди Аллен в подкасте Club Random заявил, что готов снова снять президента США Дональда Трампа в своём фильме.
Он напомнил, что уже работал с политиком в фильме «Знаменитость» (1998). По словам Аллена, Трамп был «очень хорошим и вежливым актёром, который всё делал правильно».
«Если бы он позволил мне снять его сейчас, в годы его президентства, думаю, я мог бы сотворить чудо», — заключил кинорежиссёр.
Ранее звезда фильмов «Один дома» и «Один дома 2» актёр Маколей Калкин поддержал идею вырезать из камео Трампа из второй части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вуди Аллен заявил о желании снова снять Дональда Трампа в своем фильме
- Депутат Буцкая заявила, что в школах не осталось чипсов и газировки
- Пелевин и приквел «Ведьмака»: Названы самые ожидаемые книги осени 2025 года
- Путин: У России «не было, нет и не будет желания» нападать на кого-либо
- Российские туристы стали чаще отдыхать в горах
- Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном
- Пока не трагедия? К чему приведет триллионный дефицит российского бюджета
- Дачники в зоне риска: Вирусолог рассказал, как защититься от мышиной лихорадки
- Армия РФ освободила Федоровку в ДНР
- Путин на встрече с Фицо посоветовал закрыть реверс газа на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru