Вуди Аллен заявил о желании снова снять Дональда Трампа в своем фильме

Американский кинорежиссёр Вуди Аллен в подкасте Club Random заявил, что готов снова снять президента США Дональда Трампа в своём фильме.

Он напомнил, что уже работал с политиком в фильме «Знаменитость» (1998). По словам Аллена, Трамп был «очень хорошим и вежливым актёром, который всё делал правильно».

«Если бы он позволил мне снять его сейчас, в годы его президентства, думаю, я мог бы сотворить чудо», — заключил кинорежиссёр.

Ранее звезда фильмов «Один дома» и «Один дома 2» актёр Маколей Калкин поддержал идею вырезать из камео Трампа из второй части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

