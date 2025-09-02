«Никаких газировок, бургеров, чипсов в школах давно нет. Если где-то они случайно попадаются в кафе или вендинговых аппаратах, это частный случай или человеческий фактор. Любое заявление от родителей моментально этот вопрос решает. Когда мы говорим про правильное питание ребенка в школе, важно понимать, что наши дети живут не в вакууме. Вне школы дети с родителями ходят по ресторанам быстрого питания, а дома родители готовят на обед пельмени, наггетсы. После этого ребенку в школе грустно есть правильную котлетку. Поэтому нам приходится делать школьное меню более разнообразным, но правильным и питательным. Тоже даем в школе наггетсы, но правильные и полезные», - рассказала она.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, школьный завтрак должен составлять 20-25% от суточной нормы калорий и включать горячее блюдо и напиток. Рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Обед должен составлять 30-35% от суточной нормы калорий и включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое и второе блюда, напиток.

Буцкая добавила, что наличие в меню ягод и фруктов – это индивидуальная рекомендация с учетом сезонов и особенностей регионов.

«Что касается ягод, свежих овощей и фруктов, мы понимаем, что зимой это стоит недешево. Но в данных рекомендациях есть понятие сезонных и региональных продуктов. Есть регионы, в которых рано наступает весна и лета, есть возможность кормить детей фруктами, овощами и ягодами», - добавила собеседница НСН.

От избыточного веса страдает каждый третий школьник, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает «Радиоточка НСН».

