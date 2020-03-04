МОК опроверг недостоверность подписей Родченкова

Накануне адвокат российских спортсменок Алексей Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи на документах были подделаны. Он заметил, что в ответе признается тот факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний, однако дал согласие на использование его электронных подписей. По словам юриста, электронная подпись Родченкова стоит только на двух документах. На семи остальных подписи подделаны, что установили эксперты-почерковеды.

Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах из-за дела о допинге.



