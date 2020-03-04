МОК опроверг недостоверность подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил свой ответ Спортивному арбитражному суду (CAS) по поводу подписей под показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В пресс-службе МОК сообщили об их подлинности, передает ТАСС.
Накануне адвокат российских спортсменок Алексей Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи на документах были подделаны. Он заметил, что в ответе признается тот факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний, однако дал согласие на использование его электронных подписей. По словам юриста, электронная подпись Родченкова стоит только на двух документах. На семи остальных подписи подделаны, что установили эксперты-почерковеды.
Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах из-за дела о допинге.
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