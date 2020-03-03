Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова

2 марта в Спортивном арбитражном суде (CAS) началось слушание дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной, которые в 2017-м году были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом из-за употребления допинга. Спортсменок лишили завоеванных на Олимпиаде медалей. В свою очередь адвокат биатлонисток Алексей Панич утверждал, что подписи Родченкова, которые стали доказательствами обвинения, являются поддельными.



В Group-IB изучили документы за подписью Родченкова и пришли к выводу, что представленные документы отличают друг от друга с криминалистической точки зрения, а также имеют разные цифровые метаданные. Однако изображения с подписью в документах было одинаковыми, так как имели одинаковый размер, формат и уникальный идентификатор файла – хеш-сумму.

«Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — пояснил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.



Ранее НСН писала, что в подделке подписи под документами Родченкова обвинил спортивный комментатор Игорь Губерниев. В своем Instagram он отметил, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и Международный олимпийский комитет (МОК).





