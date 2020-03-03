МОК признал подписи под показаниями Родченкова фальшивыми

Международный олимпийский комитет (МОК) признал поддельными подписи под письменными показаниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Таким образом представители МОК пришли к единому мнению с адвокатом российских биатлонисток Алексеем Паничем. Спортивный арбитражный суд потребовал от организации комментарий по поводу претензии защитника.

Алесей Панич, представляющий интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, накануне сообщил о фальшивых подписях Родченкова. Ранее к такому выводу пришли британские и российские специалисты, передает ТАСС.

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее написал в своем Instagram, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и МОК.

Три года назад МОК пожизненно отстранил россиянок от участия в Олимпиадах из-за обвинений в антидопинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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