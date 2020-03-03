МОК признал подписи под показаниями Родченкова фальшивыми

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее написал в своем Instagram, что фальшивые подписи Родченков оставил именно на тех документах, на которые ориентируется WADA и МОК.

Три года назад МОК пожизненно отстранил россиянок от участия в Олимпиадах из-за обвинений в антидопинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи.

