МОК: 3 августа начнется формальное расследование инцидента с бегуньей Тимановской
В МОК прокомментировали ситуацию с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Международного олимпийского комитета Марка Адамса.
По его словам, спортсменка находится в безопасности. Адамс отметил, что каждый в подобной или любой другой сложной ситуации может обратиться в МОК.
«Мы ждем доклада от НОК Белоруссии. Решили пока не запускать расследование, чтобы установить все факты, как мы уже сообщали», - добавил глава пресс-службы.
Ранее сообщалось о том, что Тимановская, после отказа вылететь на родину с Олимпийских игр, отправится в Польшу 4 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Россия разработает гиперзвуковую ракету X-95
- МОК: 3 августа начнется формальное расследование инцидента с бегуньей Тимановской
- Российские волейболисты пробились в финал ОИ
- Симптомы коронавируса у переболевших могут сохраняться до полугода
- МВФ одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики
- «Фобос» заявил о возможных торнадо в регионах Среднего Поволжья
- Госдеп прокомментировал ситуацию с российскими дипломатами
- В Останкинскую башню ударила молния
- Кудрин высказался за целевые субсидии малоимущим россиянам
- Троим пострадавшим в автоаварии россиянам в Турции проводят операции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru