МОК: 3 августа начнется формальное расследование инцидента с бегуньей Тимановской

По его словам, спортсменка находится в безопасности. Адамс отметил, что каждый в подобной или любой другой сложной ситуации может обратиться в МОК.

«Мы ждем доклада от НОК Белоруссии. Решили пока не запускать расследование, чтобы установить все факты, как мы уже сообщали», - добавил глава пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что Тимановская, после отказа вылететь на родину с Олимпийских игр, отправится в Польшу 4 августа.

