МОК: 3 августа начнется формальное расследование инцидента с бегуньей Тимановской

В МОК прокомментировали ситуацию с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Международного олимпийского комитета Марка Адамса.

Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу

По его словам, спортсменка находится в безопасности. Адамс отметил, что каждый в подобной или любой другой сложной ситуации может обратиться в МОК.

«Мы ждем доклада от НОК Белоруссии. Решили пока не запускать расследование, чтобы установить все факты, как мы уже сообщали», - добавил глава пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что Тимановская, после отказа вылететь на родину с Олимпийских игр, отправится в Польшу 4 августа.

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ФОТО: кадр из трансляции
ТЕГИ:ОлимпиадаМОКСпортсмены
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