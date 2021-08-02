Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в своём Twitter заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

По его словам, спортсменка находится «в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио».

«Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», - подчеркнул Пшидач.

Ранее Тимановская заявила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёсткой критики в адрес спортивного руководства Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: кадр из трансляции
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияОлимпиадаОлимпийские ИгрыЛегкая Атлетика
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