Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит из Токио в Польшу 4 августа

Белорусская спортсменка 24-летняя Кристина Тимановская, после отказа вылететь на родину с Олимпийских игр, отправится в Польшу 4 августа. Об этом сообщает Reuters.

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«Она вылетит из Токио прямым рейсом в Варшаву 4 августа, через два дня», - цитирует агентство председателя Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

Ранее стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу от польского правительства после того, как заявила о попытке НОК Белоруссии вывезти ее на родину. Это произошло после критики спортсменкой спортивного руководство Беларуси.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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