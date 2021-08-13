Кабмин утвердил вознаграждения за медали на ОИ-2020
Правительство РФ утвердило вознаграждения для завоевавших золотые медали на Олимпийских играх в Токио в 4 млн рублей, за серебряные медали полагается награда в 2,5 млн, за бронзовые - 1,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Аналогичные премии предусмотрены для медалистов предстоящих летних Паралимпийских игр.
Сборная России вошла в пятерку лидеров медального зачёта прошедших Олимпийских игр в Токио. На счету российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Кабмин утвердил вознаграждения за медали на ОИ-2020
- Лавров: Россия готовит заявку на проведение Олимпиады в 2036 году
- В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма
- Сына Фургала не допустили до выборов в Госдуму
- Спецпредставитель Путина оценил шансы талибов на взятие столицы Афганистана
- На месте падения Ми-8 на Камчатке найдено тело женщины
- Генпрокуратура признала нежелательной бельгийское «Международное партнерство за права человека»
- Компания-перевозчик заявила, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен
- В РАН заявили о техногенном характере землетрясения в Кузбассе
- Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru