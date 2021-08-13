Кабмин утвердил вознаграждения за медали на ОИ-2020

Правительство РФ утвердило вознаграждения для завоевавших золотые медали на Олимпийских играх в Токио в 4 млн рублей, за серебряные медали полагается награда в 2,5 млн, за бронзовые - 1,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Аналогичные премии предусмотрены для медалистов предстоящих летних Паралимпийских игр.

Сборная России вошла в пятерку лидеров медального зачёта прошедших Олимпийских игр в Токио. На счету российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.



