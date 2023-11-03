Мирча Луческу объявил о завершении тренерской карьеры
Румынский футбольный специалист Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо» и о завершении тренерской карьеры. Об этом он заявил журналистам по окончании матча чемпионата Украины, в котором его подопечные уступили соперникам из «Шахтера» со счетом 0:1, передает ТАСС.
По окончании игры, Луческу заметил, что последние 15 лет своей жизни отдал украинскому футболу.
«На этом я решил закончить свою карьеру, это была последняя игра. Спасибо всем», - сказал румынский специалист.
Под его руководством донецкий «Шахтер» выигрывал золото чемпионата Украины восемь раз, а также шесть раз становился обладателем Кубка страны и один раз Кубка УЕФА. Динамо Киев также Луческу приводил к золоту национального футбольного первенства.
В сезоне-2016/17 он был главным тренером петербургского «Зенита», с которым стал обладателем Суперкубка России. Кроме того, работал наставником в таких клубах, как итальянские «Пиза», «Брешиа», «Реджана» и «Интер», а также румынские «Динамо» и «Рапид».
Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил футбольную карьеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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