Мирча Луческу объявил о завершении тренерской карьеры

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо» и о завершении тренерской карьеры. Об этом он заявил журналистам по окончании матча чемпионата Украины, в котором его подопечные уступили соперникам из «Шахтера» со счетом 0:1, передает ТАСС.

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По окончании игры, Луческу заметил, что последние 15 лет своей жизни отдал украинскому футболу.

«На этом я решил закончить свою карьеру, это была последняя игра. Спасибо всем», - сказал румынский специалист.

Под его руководством донецкий «Шахтер» выигрывал золото чемпионата Украины восемь раз, а также шесть раз становился обладателем Кубка страны и один раз Кубка УЕФА. Динамо Киев также Луческу приводил к золоту национального футбольного первенства.

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В сезоне-2016/17 он был главным тренером петербургского «Зенита», с которым стал обладателем Суперкубка России. Кроме того, работал наставником в таких клубах, как итальянские «Пиза», «Брешиа», «Реджана» и «Интер», а также румынские «Динамо» и «Рапид».

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил футбольную карьеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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