Мирча Луческу объявил о завершении тренерской карьеры

По окончании игры, Луческу заметил, что последние 15 лет своей жизни отдал украинскому футболу.

«На этом я решил закончить свою карьеру, это была последняя игра. Спасибо всем», - сказал румынский специалист.

Под его руководством донецкий «Шахтер» выигрывал золото чемпионата Украины восемь раз, а также шесть раз становился обладателем Кубка страны и один раз Кубка УЕФА. Динамо Киев также Луческу приводил к золоту национального футбольного первенства.