Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры
Французский футболист Франк Рибери объявил в своих соцсетях, что принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Мяч останавливается. Чувства внутри меня - нет. Спасибо всем за это большое приключение», - написал 39-летний полузащитник.
В настоящее время Рибери является игроком итальянского клуба «Салернитана». За свою карьеру француз также выступал за команды «Булонь», «Брест», «Мец», «Марсель», «Фиорентину» и «Галатасарай». Наиболее ярким является период с 2007 по 2019 год, когда Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой девять раз выиграл чемпионат Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В 2013 году Рибери был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. Зинедин Зидан назвал его «жемчужиной французского футбола».
Ранее аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него заключительным в карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Синоптик: в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления
- Мобильные военкоматы уберут с российско-грузинской границы
- Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Муром
- Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры
- Шойгу вручил Золотые Звезды героям СВО на Украине
- В Госдуме попросили проверить необходимость призыва педагога из Кировской области
- Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу
- Песков назвал причину отстранения России от расследования диверсий на «Северных потоках»
- Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны
- Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru