Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры

Французский футболист Франк Рибери объявил в своих соцсетях, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

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«Мяч останавливается. Чувства внутри меня - нет. Спасибо всем за это большое приключение», - написал 39-летний полузащитник.

В настоящее время Рибери является игроком итальянского клуба «Салернитана». За свою карьеру француз также выступал за команды «Булонь», «Брест», «Мец», «Марсель», «Фиорентину» и «Галатасарай». Наиболее ярким является период с 2007 по 2019 год, когда Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой девять раз выиграл чемпионат Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2013 году Рибери был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. Зинедин Зидан назвал его «жемчужиной французского футбола».

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него заключительным в карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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