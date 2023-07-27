Давид Сильва объявил о завершении профессиональной карьеры

По словам 37-летнего полузащитника клуба «Реал Сосьедад», он принял такое решение из-за серьёзной травмы - во время предсезонной подготовки он повредил переднюю крестообразную связку.

Давид Сильва является воспитанником футбольного клуба «Валенсия». Играл за «Эйбар» и «Сельту», а затем перешёл в «Манчестер Сити», с которым в течение 10 лет четыре раза выиграл английскую Премьер-лигу, пять раз Кубок Футбольной лиги и два раза Кубок Англии. В 2020 году полузащитник стал игроком клуба «Реал Сосьедад».

Также Давид Сильва выступал за сборную Испании. В составе национальной команды он дважды выиграл Чемпионат Европы, а в 2010 году - Чемпионат мира.

Ранее о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной объявил пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Гарет Бэйл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

