Давид Сильва объявил о завершении профессиональной карьеры
Испанский футболист Давид Сильва в своих соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры.
По словам 37-летнего полузащитника клуба «Реал Сосьедад», он принял такое решение из-за серьёзной травмы - во время предсезонной подготовки он повредил переднюю крестообразную связку.
Давид Сильва является воспитанником футбольного клуба «Валенсия». Играл за «Эйбар» и «Сельту», а затем перешёл в «Манчестер Сити», с которым в течение 10 лет четыре раза выиграл английскую Премьер-лигу, пять раз Кубок Футбольной лиги и два раза Кубок Англии. В 2020 году полузащитник стал игроком клуба «Реал Сосьедад».
Также Давид Сильва выступал за сборную Испании. В составе национальной команды он дважды выиграл Чемпионат Европы, а в 2010 году - Чемпионат мира.
Ранее о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной объявил пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Гарет Бэйл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- AFP: ВС РФ блокировали все порты Украины после выхода РФ из зерновой сделки
- Глава АвтоВАЗа не исключил переноса производства Lada Largus в Ижевск
- Давид Сильва объявил о завершении профессиональной карьеры
- Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом мужества посмертно
- Урожай плодов и ягод на Ставрополье упадёт из-за холодной весны
- Россия и Сомали договорились об урегулировании долгов на 690 млн долларов
- Голый мужчина задержан в детском саду Астрахани
- В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
- В Федерации фехтования Украины поддержали дисквалифицированнную саблистку Харлан
- Кипелов встретился с раненными участниками СВО в госпитале имени Вишневского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru