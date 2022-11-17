Международный паралимпийский комитет: приостановлено членство ПКР
Международный паралимпийский комитет заявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России, сообщает «РЕН ТВ».
Решение было принято на внеочередной генассамблее организации в Берлине. 64 человека высказались «за», 39 - против приостановки, еще 16 воздержались.
В заседании по видео-конференц-связи принимал участие президент ПКР Павел Рожков.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию и Белоруссию от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Олимпиад в Италии в 2026 году и в США в 2028 году, сообщает пресс-служба организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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