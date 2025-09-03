В России призвали отменить льготную ипотеку, чтобы снизить цены на жилье
Юрист Денис Бутовичев заявил НСН, что застройщики подогнали свои цены под минимальные взносы в сочетании с максимальным кредитом, в итоге россияне могут купить только студии.
Отмена льготной ипотеки постепенно снизит цены на жилье, так как сегодня застройщики подстраиваются под программы для получения максимальной прибыли, заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
В развитии «годных» ипотечных программ сегодня существует серьезный перекос в пользу маленьких квартир — студий и однокомнатных. Об этом заявила первый заместитель министра труда Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам замминистра, при развитии ипотеки применительно к жилью важно разделять ситуации, когда оно приобретается с целью инвестирования либо действительно для проживания семьи. Она также призвала глубже понять потенциал такого способа обеспечения жильем, как аренда. Бутовичев рассказал, почему рынок «перекосило».
«Перекос случился, так как застройщики подогнали свои цены под минимальные взносы в сочетании с максимальным кредитом. Например, в Москве дают 12 миллионов, при этом первоначальный взнос два миллиона с небольшим. Что на это можно купить? Только студию или однушку, даже однушка за такие деньги – это большая редкость, чаще всего это студия в 30 квадратов. Застройщики понимают, что в любом случае купят хоть что-то. Получается, они задрали цены, а площади уменьшили. Это политика застройщиков для максимального извлечения прибыли. В данном случае государство может только отменить все льготные программы ипотеки, я считаю, что так и нужно сделать. Потому что они перекосили рынок», - объяснил он.
По словам специалиста, сегодня цены на жилье так высоки, что большинство граждан не может позволить себе покупку квартиры.
«Если в 2017 году жилье было еще более доступным, сейчас оно недоступно большинству. Получилась такая парадоксальная ситуация, когда хотели поддержать семьи с детьми, а в итоге семьям с детьми ипотека доступна, как и раньше, только всем остальным она перестала быть доступна. Этой программой испортили рынок, все застройщики подсели на этот наркотик в виде льготной ипотеки. Если ее резко отменить, все продажи обрушатся. Но надо что-то с этим делать. Например, надо уменьшать размер субсидирования, чтобы на выходе не 6% было, а больше. Тогда цены будут опускаться, рынок подтянется к доходам населения. Если нет у людей дохода, который хотя бы на 30% превышает платеж по кредиту, сложно. Банки сейчас ориентируются на 50%. Если есть такой доход, то кредит дадут», - подытожил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире НСН предрекла провал законопроекту о списании ипотеки многодетным семьям.
