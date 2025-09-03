«Перекос случился, так как застройщики подогнали свои цены под минимальные взносы в сочетании с максимальным кредитом. Например, в Москве дают 12 миллионов, при этом первоначальный взнос два миллиона с небольшим. Что на это можно купить? Только студию или однушку, даже однушка за такие деньги – это большая редкость, чаще всего это студия в 30 квадратов. Застройщики понимают, что в любом случае купят хоть что-то. Получается, они задрали цены, а площади уменьшили. Это политика застройщиков для максимального извлечения прибыли. В данном случае государство может только отменить все льготные программы ипотеки, я считаю, что так и нужно сделать. Потому что они перекосили рынок», - объяснил он.

По словам специалиста, сегодня цены на жилье так высоки, что большинство граждан не может позволить себе покупку квартиры.

«Если в 2017 году жилье было еще более доступным, сейчас оно недоступно большинству. Получилась такая парадоксальная ситуация, когда хотели поддержать семьи с детьми, а в итоге семьям с детьми ипотека доступна, как и раньше, только всем остальным она перестала быть доступна. Этой программой испортили рынок, все застройщики подсели на этот наркотик в виде льготной ипотеки. Если ее резко отменить, все продажи обрушатся. Но надо что-то с этим делать. Например, надо уменьшать размер субсидирования, чтобы на выходе не 6% было, а больше. Тогда цены будут опускаться, рынок подтянется к доходам населения. Если нет у людей дохода, который хотя бы на 30% превышает платеж по кредиту, сложно. Банки сейчас ориентируются на 50%. Если есть такой доход, то кредит дадут», - подытожил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире НСН предрекла провал законопроекту о списании ипотеки многодетным семьям.

