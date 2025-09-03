Российские войска ударили по предприятиям топливной инфраструктуры Украины

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён ночью 3 сентября. Использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения населённого пункта Камышеваха под контроль российской армии перешёл весь юг региона, сообщает RT.

