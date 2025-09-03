Российские войска ударили по предприятиям топливной инфраструктуры Украины

Предприятия военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, стали целью очередного группового удара российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

МИД РФ опроверг удары по гражданским объектам в Киеве

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён ночью 3 сентября. Использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения населённого пункта Камышеваха под контроль российской армии перешёл весь юг региона, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФУкраинаРакетный Удар

