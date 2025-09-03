Мессенджер Max догонит VK по рекламе уже в 2026 году, это будет крупнейший сервис с огромным уникальным объемом данных, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

По итогам 2025 года объем рекламы в мессенджере Max может составить до 600 млн рублей - в отличие от Telergam и YouTube, где объем рекламы измеряется десятками миллиардов рублей. Пока запросы на рекламу в национальном мессенджере единичны, отмечают участники рынка. Интерес рекламодателей к площадке будет зависеть от качества инвентаря, пишет «Коммерсант». Клименко уверен, что проблем с этим не будет.