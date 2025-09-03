Мессенджер Max догонит VK по объему рекламы уже в 2026 году

Сейчас рекламных площадей в России не хватает, поэтому в мессенджер Max рекламодатели придут за короткий период, заявил НСН Герман Клименко.

Мессенджер Max догонит VK по рекламе уже в 2026 году, это будет крупнейший сервис с огромным уникальным объемом данных, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

По итогам 2025 года объем рекламы в мессенджере Max может составить до 600 млн рублей - в отличие от Telergam и YouTube, где объем рекламы измеряется десятками миллиардов рублей. Пока запросы на рекламу в национальном мессенджере единичны, отмечают участники рынка. Интерес рекламодателей к площадке будет зависеть от качества инвентаря, пишет «Коммерсант». Клименко уверен, что проблем с этим не будет.

«Мессенджеру для привлечения рекламодателей нужно качество данных, возможность таргетировать. У Max это есть частично, что-то – в перспективе. Я думаю, что уже в 2026 году мессенджер станет серьезным игроком на рынке. Если сроки и методы привлечения аудитории будут оставаться такими же, он станет таким игроком, как сам VK по объему. Это будет крупнейший сервис с огромным уникальным объемом данных, которых нет ни у кого», - рассказал он.

Он отметил, что сейчас рекламных площадей не хватает.

«У нас сейчас уже запрещено рекламировать на запрещенных ресурсах. Но можно в целом запретить рекламу на всех иностранных, поэтому рекламодатели придут туда, где можно. Площадей у нас и так сейчас не хватает. Я думаю, что у Max с рекламой все будет хорошо», - заключил собеседник НСН.

Роскомнадзор в середине августа 2025 года сообщил об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что сами мессенджеры блокировать не будут.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ИнтернетМессенджеры

