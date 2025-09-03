«С приобретением жилья домовладелец начинает задумываться о сохранении своего имущества. Порой сохранить свое имущество намного сложнее, чем его приобрести. Наиболее болезненны кражи из квартир, домов. Безусловно, с появлением домофонов, консьержей, систем видеонаблюдения, гаджетов количество преступлений снизилось, но они не исчезли полностью. Сегодня подразделения мест охраны — это сложная государственная структура, которая на договорной основе предоставляет организациям и частным лицам широкий спектр охранных услуг с использованием современных технических систем безопасности, видеонаблюдения, контроля доступа и так далее. С 2016 года подразделения мест охраны стали структурным подразделением Росгвардии. На территории Московской области находятся 32 отдела и 74 пункта централизованного наблюдения, которые максимально охватывают всю территорию Подмосковья. Ежесуточно в регионе работают свыше 170 групп задержания, защищающие более 70 тысяч объектов различных форм собственности», — сказал Кирсанов.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковника полиции Александр Романенко заявил, что переполненные почтовые ящики и публикации в соцсетях могут свидетельствовать о длительном отсутствии хозяев дачных участков и стать приманкой для воров.

