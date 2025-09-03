Песков: Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других

Отношения России, Китая и Северной Кореи не направлены против кого-либо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о «заговорах», которые якобы строят против Вашингтона РФ, КНР и КНДР. Песков выразил надежду, что речь шла «в переносном смысле», на самом деле никто не строил никакие заговоры.

«Отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой... с Корейской Народной Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов... осуществляются во благо, а не против кого-то», - указал пресс-секретарь.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал слова Трампа о «заговоре» иронией, пишет RT.

