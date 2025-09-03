Хорошее чутьё: Зачем Вуди Аллену фильм о Трампе
Любой фильм о политическом деятеле необъективен, поскольку является художественным произведением, в том числе и фильм о Владимире Путине, показанный в Венеции, заверила НСН Нина Ромодановская.
Фильмы о политических деятелях нельзя назвать новым трендом, поскольку мировые кинематографисты часто снимают подобное кино, зрителю же это позволяет удовлетворить любопытство и больше узнать о личности популярного человека, отметила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен ранее сообщил в подкасте Club Random, что готов снова снять президента США Дональда Трампа в своем фильме. Он также напомнил, что уже работал с политиком в фильме «Знаменитость» (1998), и Трамп был «очень хорошим и вежливым актером, который все делал правильно». По словам Ромодановской, подобные заявления подтверждают, что Аллен не просто талантливый режиссер, но и опытный продюсер.
«С точки зрения маркетинга ловить тренды – правильно. Вуди Аллен часто выступает продюсером своих фильмов, а продюсер всегда должен чуять, что нужно рынку. Аллен уловил тенденцию и тут же об этом заявил. Возможно, под это ему удастся найти бюджет. Однако важно понимать, что Дональд Трамп довольно часто появлялся в кино в качестве камео, играл самого себя у Аллена. Он выступал не как актер, а как реальный известный в США персонаж. Таких появлений в кино у Трампа наберется полтора десятка, в том числе и в проекте "Один дома 2". Фильмы про политических деятелей – немного другое. Сегодня на Венецианском фестивале у нас с коллегами много дискуссий, зачем Оливье Ассайас вообще взялся за эту тему и снял "Кремлевского волшебника" (про Владимира Путина. - Прим. НСН). На самом деле, это довольно устойчивая французская культурная традиция – создавать художественные произведения о политиках. У нас же в России другая традиция», - заявила она.
По словам собеседницы НСН, фильмы о любых известных деятелях необъективны, поскольку являются художественным произведением.
«Зрителю всегда хочется заглянуть в замочную скважину парадной двери. Когда снимается фильм про любого известного человека, не только про политического деятеля, частная жизнь немного приоткрывается, зритель с вожделением льнет к экрану, чтобы узнать то, чего нет в официальных новостях. Для мирового кинематографа эта тема постоянная, режиссеры довольно часто берутся за такие фильмы. При этом не думаю, что кино объективно, это художественное произведение. "Кремлевский волшебник" - чисто художественное произведение, снятое французом по роману итальянского автора. Они не стремились к расследованиям, нюансам. История рассказана пунктирно, следует общеизвестным фактам», - сказала Ромодановская.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что в байопиках нечасто можно встретить героев, основанных на личности политиков-современников, что и привлекает дополнительный интерес к картине «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.
