Американский кинорежиссер Вуди Аллен ранее сообщил в подкасте Club Random, что готов снова снять президента США Дональда Трампа в своем фильме. Он также напомнил, что уже работал с политиком в фильме «Знаменитость» (1998), и Трамп был «очень хорошим и вежливым актером, который все делал правильно». По словам Ромодановской, подобные заявления подтверждают, что Аллен не просто талантливый режиссер, но и опытный продюсер.

«С точки зрения маркетинга ловить тренды – правильно. Вуди Аллен часто выступает продюсером своих фильмов, а продюсер всегда должен чуять, что нужно рынку. Аллен уловил тенденцию и тут же об этом заявил. Возможно, под это ему удастся найти бюджет. Однако важно понимать, что Дональд Трамп довольно часто появлялся в кино в качестве камео, играл самого себя у Аллена. Он выступал не как актер, а как реальный известный в США персонаж. Таких появлений в кино у Трампа наберется полтора десятка, в том числе и в проекте "Один дома 2". Фильмы про политических деятелей – немного другое. Сегодня на Венецианском фестивале у нас с коллегами много дискуссий, зачем Оливье Ассайас вообще взялся за эту тему и снял "Кремлевского волшебника" (про Владимира Путина. - Прим. НСН). На самом деле, это довольно устойчивая французская культурная традиция – создавать художественные произведения о политиках. У нас же в России другая традиция», - заявила она.