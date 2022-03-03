«Позор». В Кремле раскритиковали отстранение сборной России от Паралимпиады

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от Паралимпиады - позор для Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщает РИА Новости.

Российским паралимпийцам разрешили участвовать в зимних Паралимпийских играх

По его словам, в Кремле решительно осуждают МПК, который сначала сборную России к соревнованиям допустил, а затем поменял своё решение.

«Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. По-другому я не могу сказать», - заключил представитель Кремля.

Ранее МПК разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако затем принял решение их отстранить, сообщает РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПесковСборная РоссииПаралимпийские ИгрыПаралимпиада
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