«Позор». В Кремле раскритиковали отстранение сборной России от Паралимпиады
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от Паралимпиады - позор для Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле решительно осуждают МПК, который сначала сборную России к соревнованиям допустил, а затем поменял своё решение.
«Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. По-другому я не могу сказать», - заключил представитель Кремля.
Ранее МПК разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако затем принял решение их отстранить, сообщает РИА ФАН.
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