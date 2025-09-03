Если говорить о по-настоящему национальном виде спорта, то это, безусловно, хоккей, но у России есть еще фигурное катание, которое не менее «наше». Об этом НСН рассказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что вид спорта номер один в России – это футбол, сообщил ТАСС. Однако двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в свою очередь называл таковым хоккей. Журова примирила обоих коллег, отметив, что и хоккей, и футбол имеют колоссальное значение для России.