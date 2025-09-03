Журова поставила фигурное катание на один пьедестал с хоккеем и футболом
По популярности в России выигрывает футбол, а национальными видами спорта можно считать хоккей и фигурное катание, заявила НСН Светлана Журова.
Если говорить о по-настоящему национальном виде спорта, то это, безусловно, хоккей, но у России есть еще фигурное катание, которое не менее «наше». Об этом НСН рассказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Ранее бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что вид спорта номер один в России – это футбол, сообщил ТАСС. Однако двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в свою очередь называл таковым хоккей. Журова примирила обоих коллег, отметив, что и хоккей, и футбол имеют колоссальное значение для России.
«Если мы говорим про национальный спорт, то это все-таки больше хоккей, если про популярность вида спорта, то, конечно, это футбол. Это даже не спорт, а социальное явление. То есть болельщиков в стране, интересующихся футболом, конечно, больше, чем хоккеем. Поэтому как русской непознанной душе нам ближе хоккей, а по популярности выигрывает футбол. На самом деле фигурное катание тоже наш национальный спорт, потому что, в принципе, мировое фигурное катание начиналось в Санкт-Петербурге. Так что этот спорт можно считать нашим даже не меньше, чем хоккей. Первые международные соревнования из всех видов спорта, которые у нас состоялись, - это был Чемпионат мира по фигурному катанию. Тут еще можно поспорить, кто больше вклада внес в фигурное катание: Россия и Советский Союз, или кто-то другой. Также, у нас безумно популярна художественная гимнастика, как и самбо - это наш вид спорта, который был придуман в Советском Союзе», - рассказала она.
Ранее спортивный комментатор, советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев заявил НСН, что все серьезные функционеры готовы вернуть Россию на соревнования с флагом и гимном хоть за три дня, но ждут политического соглашения с Украиной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Росгвардии посоветовали устанавливать системы сигнализации на дачах и в квартирах
- Песков: Отношения России, Китая и КНДР не направлены против других
- Журова поставила фигурное катание на один пьедестал с хоккеем и футболом
- Хорошее чутьё: Зачем Вуди Аллену фильм о Трампе
- В России выступит основанная Джеки Чаном труппа боевых искусств
- В России призвали отменить льготную ипотеку, чтобы снизить цены на жилье
- Мессенджер Max догонит VK по объему рекламы уже в 2026 году
- В Росгвардии заявили, что в Подмосковье охраняют более 70 тысяч объектов
- В Москве три человека пострадали при обрушении строительных лесов
- «Хочется выругаться!»: Масляков-младший высмеял матерящихся инфлюенсеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru