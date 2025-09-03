В России выступит основанная Джеки Чаном труппа боевых искусств

Выступления пройдут 11 сентября на Новой сцене Мариинского театра и 15 сентября на основной сцене Малого театра.

«Одиннадцать бойцов труппы... чтят сущность боевых искусств, выражая через них свои чувства и представляя кунг-фу как уникальное мастерство. На выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге труппа представит программу "Одиннадцать воинов"», - указали в Минкультуры.

Спектакль состоит из пяти действий - «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина», «Праздник» - раскрывающих суть боевых искусств. В выступлении поучаствует солистка музыкального объединения Цзюнь Тянь Фан Чжан Лу (гуцинь).

Труппа «Лун Юнь» была основана Джеки Чаном в 2006 году. Она участвовала в сотнях шоу и снималась в десятках фильмов.

