В России выступит основанная Джеки Чаном труппа боевых искусств

Фестиваль китайской культуры состоится в Санкт-Петербурге и Москве, в рамках мероприятия выступит китайская труппа боевых искусств «Лун Юнь», основанная актером, режиссером, мастером боевых искусств Джеки Чаном. Об этом сообщило Министерство культуры России.

Выступления пройдут 11 сентября на Новой сцене Мариинского театра и 15 сентября на основной сцене Малого театра.

«Одиннадцать бойцов труппы... чтят сущность боевых искусств, выражая через них свои чувства и представляя кунг-фу как уникальное мастерство. На выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге труппа представит программу "Одиннадцать воинов"», - указали в Минкультуры.

Спектакль состоит из пяти действий - «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина», «Праздник» - раскрывающих суть боевых искусств. В выступлении поучаствует солистка музыкального объединения Цзюнь Тянь Фан Чжан Лу (гуцинь).

Труппа «Лун Юнь» была основана Джеки Чаном в 2006 году. Она участвовала в сотнях шоу и снималась в десятках фильмов.

ФОТО: РИА Новости // Владимир Астапкович
