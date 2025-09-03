В Росгвардии посоветовали устанавливать системы сигнализации на дачах и в квартирах

Установка систем сигнализации — один из наиболее эффективных способов защитить свое жилье, сказал НСН Игорь Кирсанов.

Эффективнее всего защитить имущество на дачах и в квартирах можно, установив системы сигнализации, надежные оконные запоры и двери, а также заключив договор с подразделениями мест охраны. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

В Росгвардии заявили, что в Подмосковье охраняют более 70 тысяч объектов

«Уезжая из квартиры в загородный дом, мы не вывозим с собой все имущество, а оставляем его в квартире. Точно так же мы не забираем свои вещи с дачи, возвращаясь в город по осени. В связи с этим возникает много соблазнов у воров. Для обеспечения безопасности и сохранности своего имущества собственнику необходимо принять все необходимые меры, наиболее эффективными из которых является установка систем сигнализации, а также установка надежных оконных запоров, дверей и заключение договоров с подразделениями мест охраны», — сказал Кирсанов.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко заявил, что все чаще фиксируются случаи кражи техники с дачных участков.

