«Уезжая из квартиры в загородный дом, мы не вывозим с собой все имущество, а оставляем его в квартире. Точно так же мы не забираем свои вещи с дачи, возвращаясь в город по осени. В связи с этим возникает много соблазнов у воров. Для обеспечения безопасности и сохранности своего имущества собственнику необходимо принять все необходимые меры, наиболее эффективными из которых является установка систем сигнализации, а также установка надежных оконных запоров, дверей и заключение договоров с подразделениями мест охраны», — сказал Кирсанов.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко заявил, что все чаще фиксируются случаи кражи техники с дачных участков.