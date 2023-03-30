Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение российских и белорусских атлетов

В ведомстве заявили, что комитет не вернется к рассмотрению вопроса о допуске спортсменов из России и Белоруссии на протяжении еще нескольких месяцев. Отмечается, что подобные решения обычно принимаются Международным паралимпийским комитетом на Генассамблее, собрание которой ожидается в третьем квартале 2023 года.

Ранее глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что возвращение спортсменов из России на международные соревнования неизбежно.

