Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение российских и белорусских атлетов
Международный паралимпийский комитет не снимет ограничения в отношении белорусских и российских атлетов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление организации.
В ведомстве заявили, что комитет не вернется к рассмотрению вопроса о допуске спортсменов из России и Белоруссии на протяжении еще нескольких месяцев. Отмечается, что подобные решения обычно принимаются Международным паралимпийским комитетом на Генассамблее, собрание которой ожидается в третьем квартале 2023 года.
Ранее глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что возвращение спортсменов из России на международные соревнования неизбежно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru