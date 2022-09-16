В США назвали неизбежным возвращение россиян в большой спорт
Возвращение спортсменов из России на международные соревнования неизбежно, сообщила Reuters глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс.
По ее словам, Международный олимпийский комитет уже начинает думать о том, есть ли «путь назад» для российских спортсменов. «Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях», — отметила она.
Ранее Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против российских спортсменов. По решению МОК санкции продолжат действовать на всех международных соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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