В США назвали неизбежным возвращение россиян в большой спорт

По ее словам, Международный олимпийский комитет уже начинает думать о том, есть ли «путь назад» для российских спортсменов. «Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях», — отметила она.

Ранее Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против российских спортсменов. По решению МОК санкции продолжат действовать на всех международных соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

