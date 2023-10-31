Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира

Это звание ему присвоено в восьмой раз. В тройку претендентов попали норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

В 2022 году Месси впервые с 2006 года не оказалось в тройке претендентов на «Золотой мяч». Тогда обладателем трофея стал француз Карим Бензема.

Ранее СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

