Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира
Аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.
Это звание ему присвоено в восьмой раз. В тройку претендентов попали норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
В 2022 году Месси впервые с 2006 года не оказалось в тройке претендентов на «Золотой мяч». Тогда обладателем трофея стал француз Карим Бензема.
Ранее СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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