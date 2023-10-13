Месси отреагировал на плевок в его сторону после матча с Парагваем

«Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто это. Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя», – сказал Месси после матча.

Во время словесной перепалки парагваец, выступающий за итальянский «Торино», плюнул в сторону Месси, но не попал. Арбитр оставил инцидент без внимания. Чемпионы мира одержали победу с минимальным счетом, гол на счету Николаса Отаменди на третьей минуте. Лео вышел на поле во втором тайме.

Санабрия является воспитанником «Барселоны», как и Месси. Парагваец был в системе клуба с 2009 по 2013 год. У него есть общая фотография с Лео, которую опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

