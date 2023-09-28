СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов
Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило ТОП-50 лучших футболистов 2000-х годов. Возглавил его чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо.
Второе место в рейтинге отдали Зинедину Зидану (Франция), третье занял Кака (Бразилия). На четвёртом и пятом местах расположились Тьерри Анри (Франция) и Криштиану Роналду (Португалия).
В ТОП-10 также попали Хави (Испания), Роналдо (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция) и Лионель Месси (Аргентина).
Ранее издание FourFourTwo назвало бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская драма «1993» вышла в прокат
- Глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку
- Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым
- Песков назвал враждебным для РФ решение Армении ратифицировать Римский статут
- СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов
- Вильфанд: Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет
- Актер Цыганов признался, что временно потерял память после удара на съемках
- Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники
- В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей
- Синоптик Цыганков: Климатическая осень в Москве наступит с 1 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru