СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов

Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило ТОП-50 лучших футболистов 2000-х годов. Возглавил его чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо.

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Второе место в рейтинге отдали Зинедину Зидану (Франция), третье занял Кака (Бразилия). На четвёртом и пятом местах расположились Тьерри Анри (Франция) и Криштиану Роналду (Португалия).

В ТОП-10 также попали Хави (Испания), Роналдо (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция) и Лионель Месси (Аргентина).

Ранее издание FourFourTwo назвало бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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