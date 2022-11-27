Месси сравнялся с Марадоной по количеству забитых голов на ЧМ

Нападающий аргентинской соборной Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионатах мира, сообщает телеканал «360».

Месси заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере

Это позволило спортсмену догнать в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону. Во время игры с командой Мексики Месси открыл счет на 64-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Таким образом, на счету нападающего уже восемь забитых мячей на мировых первенствах.

Ранее нападающий Криштиану Роналду попал в историю – он стал первым футболистом, который сумел забить на пяти мировых первенствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболистыЛионель Месси
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