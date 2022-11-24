Гол в историю: Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира

Нападающий Криштиану Роналду попал в историю – он стал первым футболистом, который сумел забить на пяти мировых первенствах. Капитан сборной Португалии в четверг, 24 ноября реализовал 11-метровый в матче против команды Ганы на чемпионате мира в Катаре.

Причём, 37-летний Роналду сам же и заработал пенальти на 65 минуте встречи. В итоге Португалия победила со счетом 3:2.

До этого португалец входил в пятёрку игроков, которые забивали мячи на четырех мундиалях. В списке, помимо Роналду, значились бразилец Пеле, немцы Мирослав Клозе и Уве Зеелер, а также аргентинец Лионель Месси.

В активе капитана португальцев пока восемь мячей на мировых первенствах. Лидирует Клозе с 16 голами. Ранее Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира. Он играл на них в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Такой же показатель у мексиканских футболистов Рафаэля Маркеса и Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса, и Месси.

Между тем, английский клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Произошло это вскоре после нелицеприятного высказывания нападающего в одном из интервью в адрес руководства клуба и главного тренера.

