«Журналист прав!» Колосков об итальянском возмущении в адрес РФС
Почетный президент Российского футбольного союза в эфире НСН поддержал итальянский выпад к руководству российского футбола из-за согласования матчей самими командами.
Итальянский журналист Микаэль Брага высказал мнение, что Российский футбольный союз поступает неправильно, предоставляя клубам самостоятельно договариваться о переносе матчей в связи с коронавирусом. По его мнению, пишет Lenta.ru, решение должен принимать лишь РФС.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН высказал мнение, что итальянский журналист просто процитировал его слова трехдневной давности.
«Это даже не итальянский журналист первым сказал, это он меня процитировал. Я считаю, что у нас есть руководящий орган – Российский футбольный союз и, именно он должен принимать решения, а не руководители клубов. В регламенте, действительно, записана эта чушь про то, что руководители клубов сами должны договориться, а потом, если не удалось, то принимает решение РФС. Но это невозможно, в этом итальянский журналист прав, цитируя меня. Есть закон, согласно которому один из принципов это равенство условий. Значит, если вы заставили «Ростов» играть, почему нужно было отменить игру «Динамо»? Это четкое нарушение. Поэтому я против такого двойного подхода и ориентирования на мнения клубов. К сожалению, РФС во время не заметил двусмысленности подхода, когда надо кому-то с кем-то договариваться», - сказал Колосков.
Итальянский же журналист ссылается на опыт ведущих европейских лиг, предлагая не отправлять в изоляцию всю команду из-за одного подтвержденного случая заболевания COVID-19. В противном случае, он считает, что чемпионат закончить так и не удастся.
Напомним, матч между московским «Динамо» и клубом «Краснодар» должен был состояться 21 июня. Но в «Динамо» у трех игроков был выявлен коронавирус, в связи с чем их отправили на 14-дневный карантин. Команды отложили встречу на 19 июля.
Тем временем, в ФК «Ростов» ранее была зарегистрирована вспышка COVID-19 (заболели сразу шесть игроков), клуб вынужден был уйти на карантин. В РФС заявили, что перенос матча возможен только в случае согласия на это обоих команд. Сочинцы не пошли навстречу сопернику. В итоге «Ростов», чтобы не получить техническое поражение, выставил против опытных игроков воспитанников своей академии в возрасте от 16 до 19 лет. Матч закончился со счетом 10:1 в пользу «Сочи».
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