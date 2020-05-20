В РФС не разделили оптимизм УЕФА по скорому возвращению болельщиков на трибуны

«На вопрос, вернутся ли болельщики на стадионы в скором времени, никто ответить не может, даже Роспотребнадзор. Никто ведь не знает наверняка, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с вирусом. Говорят, что где-то сейчас плато, а где-то уже принимаются послабления, где-то локальные взрывы по коронавирусу. Я бы сказал, что оптимизм – это неплохо. Все мы по натуре оптимисты, иначе зачем жить. Конечно, президент УЕФА прав в том смысле, что люди должны думать, что в августе месяце все вернется, что Лига чемпионов, Лига Европы пройдут с болельщиками, сборные будут играть. Всем бы нам этого хотелось, равно как и в России. Но ученые говорят, что может быть и вторая волна будет, не дай бог, и третья. То есть, надо готовиться к лучшему, но в уме держать худший сценарий», – говорит он.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции было приостановлено большинство национальных чемпионатов в Европе, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но РФС решил доиграть розыгрыш чемпионата России. Турнир возобновится 21 июня. Однако заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН отметил, что сделать это можно было и раньше.

