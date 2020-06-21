«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за перенос матча
Игроки и руководство московского «Динамо» поблагодарили владельца «Краснодара» Сергея Галицкого – он согласился отложить встречу со столичной командой, футболисты которой заразились коронавирусом.
Новая дата матча 23-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и «Краснодаром» запланирована на 19 июля, сообщает Championat.com
«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что он согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», - заявили в пресс-службе московского «Динамо».
Мастч между командами должен был состояться 21 июня. Однако, на 14-дневный карантин в связи с коронавирусом были отправлены три игрока «Динамо»: Себастиан Шиманьски, Клинтон Н`Жи и Шарль Каборе.
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