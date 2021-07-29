Медведев не смог выйти в полуфинал Олимпиады, проиграв испанцу
Российский теннисист Даниил Медведев, «посеянный» на Олимпиаде в Токио под вторым номером, уступил в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо-Бусте и завершил выступление на турнире.
Медведев проиграл испанцу в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7).
В полуфинале испанец встретится с другим россиянином, Кареном Хачановым.
В другом полуфинале мужского одиночного олимпийского турнира серб Новак Джокович сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) – Жереми Шарди (Франция).
Накануне Медведев потребовал принять меры в отношении журналиста, неуважительно высказавшегося о форме нашей команды.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН назвал этого журналиста «чилийским червяком» и призвал выгнать его с Олимпиады.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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