Медведев не смог выйти в полуфинал Олимпиады, проиграв испанцу

Российский теннисист Даниил Медведев, «посеянный» на Олимпиаде в Токио под вторым номером, уступил в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо-Бусте и завершил выступление на турнире.

Медведев проиграл испанцу в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде

В полуфинале испанец встретится с другим россиянином, Кареном Хачановым.

В другом полуфинале мужского одиночного олимпийского турнира серб Новак Джокович сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) – Жереми Шарди (Франция).

Накануне Медведев потребовал принять меры в отношении журналиста, неуважительно высказавшегося о форме нашей команды.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН назвал этого журналиста «чилийским червяком» и призвал выгнать его с Олимпиады.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаМедведевБольшой Теннис
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