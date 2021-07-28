Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде

«Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх», - подчеркнул теннисист.

При этом он не уточнил имя журналиста и страну, которую тот представляет.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на Олимпиаде-2020 не могут использовать национальный флаг и гимн. Они выступают на Играх под названием Russian Olympic Committee и под флагом Олимпийского комитета России.

При этом, несмотря на санкции, на форме российских олимпийцев присутствует национальный триколор.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

