Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде
Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в среду в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио, потребовал принять меры в отношении журналиста, неуважительно высказавшегося о форме нашей команды.
По словам Медведева, журналист обвинил в его лице российских спортсменов в том, что они «носят на себе клеймо обманщиков», отмечает ТАСС.
«Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх», - подчеркнул теннисист.
При этом он не уточнил имя журналиста и страну, которую тот представляет.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на Олимпиаде-2020 не могут использовать национальный флаг и гимн. Они выступают на Играх под названием Russian Olympic Committee и под флагом Олимпийского комитета России.
При этом, несмотря на санкции, на форме российских олимпийцев присутствует национальный триколор.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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