Милонов обозвал чилийского журналиста червяком
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы самые необычные вакансии июля.
Матрос, аквариумист и корневщик (работник, который занимается мытьем и чисткой овощей) вошли в топ необычных вакансий в июле, показало исследование сервиса "Работа.ру".
Виталий Милонов: «По мне эти вакансии совершенно замечательные, а главное нужные для людей: и матросы, и аквариумист, и даже корневщик! Я считаю, что необычная должность - это должность Ольги Бузовой, потому что, не имея таланта и голоса, она пытается производить звуки ртом и получает за это деньги», - добавил он.
Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста".
О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения.
Виталий Милонов: «Мне кажется, что все свои проблемы можно списать на этот «хвост». Не о «хвосте» надо думать, а о том, чтобы не болеть. Прививаться надо, граждане! Маски тоже надо надевать, но главное прививаться, иначе от хвоста не убежать», - посоветовал депутат.
Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников.
Московские торговые сети перешагнули планку в 60 процентов вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников.
Виталий Милонов: «То-то я хожу в Москве по торговым сетям и вижу, какой-то огонек в глазах 60% сотрудников. Понял! Они вакцинировались и уже не боятся заболеть», - отметил депутат.
Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде
Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в среду в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио, потребовал принять меры в отношении журналиста, неуважительно высказавшегося о форме нашей команды.
Виталий Милонов: «Хочется этому журналисту сказать, что он чилийский червяк! Пошел он вон с Олимпиады! Выгнать его к чертям собачьим! И запретить въезд в Россию. И больше никаких комментариев ему не давать. А японцы давно уже должны задуматься, чтобы их журналисты не мешали нашим замечательным спортсменам добиваться своих высоких результатов», - ругался Милонов, а Радиоточка НСН все записывала.
В Совфеде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией
В Совфеде сообщили о желании обсудить возобновление авиасообщение с Грузией. Рано или поздно эта проблема будет решена. Об этом заявил глава комитета по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, Москва уже обсуждала эту тему и готова снова вернуться за стол переговоров. Сенатор подчеркнул, что сейчас решению этой задачи мешает распространение COVID-19.
Виталий Милонов: «Этот вопрос, конечно, больше к грузинским коллегам. Заканчивайте вы уже свою ерунду. Всё. Мир, дружба, чахохбили. Всё будет хорошо, давайте летать и дружить», - предложил депутат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- США отказались снять санкции с 500 иранских граждан и юрлиц
- Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил Украины
- ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%
- Три человека пострадали при обрушении металлоконструкций на комбинате под Белгородом
- Жителям Нью-Йорка выдадут по 100 долларов за первую прививку от COVID-19
- Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу
- Росстат: Реальные располагаемые доходы граждан увеличились во втором квартале года
- Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Док-Ток»
- Минздрав Турции не намерен вводить ограничения из-за COVID-19
- СМИ: Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru