Милонов обозвал чилийского журналиста червяком

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названы самые необычные вакансии июля.

Матрос, аквариумист и корневщик (работник, который занимается мытьем и чисткой овощей) вошли в топ необычных вакансий в июле, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Виталий Милонов: «По мне эти вакансии совершенно замечательные, а главное нужные для людей: и матросы, и аквариумист, и даже корневщик! Я считаю, что необычная должность - это должность Ольги Бузовой, потому что, не имея таланта и голоса, она пытается производить звуки ртом и получает за это деньги», - добавил он. 

2

Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста".

О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения.

Виталий Милонов: «Мне кажется, что все свои проблемы можно списать на этот «хвост». Не о «хвосте» надо думать, а о том, чтобы не болеть. Прививаться надо, граждане! Маски тоже надо надевать, но главное прививаться, иначе от хвоста не убежать», - посоветовал депутат. 

3

Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников.

Московские торговые сети перешагнули планку в 60 процентов вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников.

Виталий Милонов: «То-то я хожу в Москве по торговым сетям и вижу, какой-то огонек в глазах 60% сотрудников. Понял! Они вакцинировались и уже не боятся заболеть», - отметил депутат. 

4

Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в среду в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио, потребовал принять меры в отношении журналиста, неуважительно высказавшегося о форме нашей команды.

Виталий Милонов: «Хочется этому журналисту сказать, что он чилийский червяк! Пошел он вон с Олимпиады! Выгнать его к чертям собачьим! И запретить въезд в Россию. И больше никаких комментариев ему не давать. А японцы давно уже должны задуматься, чтобы их журналисты не мешали нашим замечательным спортсменам добиваться своих высоких результатов», - ругался Милонов, а Радиоточка НСН все записывала.

5

В Совфеде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией

В Совфеде сообщили о желании обсудить возобновление авиасообщение с Грузией. Рано или поздно эта проблема будет решена. Об этом заявил глава комитета по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, Москва уже обсуждала эту тему и готова снова вернуться за стол переговоров. Сенатор подчеркнул, что сейчас решению этой задачи мешает распространение COVID-19.

Виталий Милонов: «Этот вопрос, конечно, больше к грузинским коллегам. Заканчивайте вы уже свою ерунду. Всё. Мир, дружба, чахохбили. Всё будет хорошо, давайте летать и дружить», - предложил депутат.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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