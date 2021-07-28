Милонов обозвал чилийского журналиста червяком

Виталий Милонов: «Хочется этому журналисту сказать, что он чилийский червяк! Пошел он вон с Олимпиады! Выгнать его к чертям собачьим! И запретить въезд в Россию. И больше никаких комментариев ему не давать. А японцы давно уже должны задуматься, чтобы их журналисты не мешали нашим замечательным спортсменам добиваться своих высоких результатов», - ругался Милонов, а Радиоточка НСН все записывала.

