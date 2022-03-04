«Россия без легионеров?»: Непомнящий указал, в чем польза футбольных санкций

Массовый исход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

На фоне событий на Украине Россию начали покидать зарубежные футболисты и тренеры. По данным СМИ, Российская премьер-лига (РПЛ) намерена в связи с этим завершить чемпионат страны на месяц раньше – в конце апреля.