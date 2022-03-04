«Россия без легионеров?»: Непомнящий указал, в чем польза футбольных санкций
Заполнить «вакуум» для российских клубов и сборной можно новыми турнирами с участием команд из СНГ и стран Азии, считает бывший тренер сборной Камеруна.
Массовый исход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.
На фоне событий на Украине Россию начали покидать зарубежные футболисты и тренеры. По данным СМИ, Российская премьер-лига (РПЛ) намерена в связи с этим завершить чемпионат страны на месяц раньше – в конце апреля.
«Здесь есть и позитивные и негативные стороны. У наших команд, которые ориентируются на участие в Еврокубках, возникает ситуация, когда им нужно тратить большие деньги на приглашение иностранцев. Если эти легионеры уходят, финансовые ресурсы сохраняются. Есть возможность потратить эти деньги на развитие молодежного и юношеского футбола. С другой стороны, у отечественных игроков появляется больше шансов играть на приличной уровне, я имею ввиду Чемпионат России. В контракте каждого футболиста есть пункт о расторжении контракта в случае форс-мажора. Сейчас эта ситуация происходит, и очень сложно обвинять игроков и тренеров, покидающих российские клубы, с этим сложно что-либо поделать», - сказал Непомнящий.
По мнению бывшего тренера сборной Камеруна, на фоне отстранения российских клубов от Еврокубков, а сборной – от Чемпионата Мира, можно начать проводить новые турниры вроде «Евроазиатской Лиги Чемпионов».
«Сейчас неограниченное поле действия для наших чиновников и менеджеров, которые должны как–то «заполнить» возникающую ситуацию. Нет Еврокубков, не будет играть национальная сборная, значит надо организовать какие-то турниры, где бы играли и клубы, и сборная. У нас есть друзья в странах СНГ, которые не откажутся играть с нами, азиатские команды тоже готовы будут, я думаю, те же китайские. Можно создать какую-то евроазиатскую Лигу Чемпионов. Нужно думать, чтобы не было вакуума, и мы с белорусами не были изолированы от международных матчей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
После начала военной спецоперации на Украине немцы Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке ушли с тренерских постов в московском «Локомотиве» и «Краснодаре». «Зенит» покинул украинский легионер Ярослав Ракицкий, еще один украинец, Андрей Воронин уехал из России, оставив пост ассистента тренера «Динамо». По данным СМИ, отток легионеров может продолжиться.
Сборная Камеруна по футболу под руководством Валерия Непомнящего добилась сенсационного успеха на Чемпионате мира по футболу 1990 года в Италии. Обыграв по ходу турнира Аргентину с Диего Марадоной, «неукротимые львы» дошли до четвертьфинала, после чего Непомнящего стали называть автором «камерунского чуда».
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