Россия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2028 и 2032 годов
23 марта 202220:48
Россия подала заявку на проведение Чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.
Эта информация подтверждена УЕФА.
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23 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru