Россия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2028 и 2032 годов

Россия подала заявку на проведение Чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Эта информация подтверждена УЕФА.

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