В Хакасии три школы перевели на дистант из-за медведей
Три учебных заведения в поселках Майна и Черемушки рядом с Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии перешли на дистанционное обучение из-за выхода медведей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Валентина Коновалова.
По его словам, с этой недели на онлайн-формат перешли Майнская средняя школа, черемушкинская № 1 и лицей «Эврика». Глава региона объяснил, что подобная практика уже была в период распространения коронавируса.
Руководитель республики добавил, что образовательные учреждения знакомы с этим форматом. Он надеется, что меры не придется растягивать на продолжительный период.
В самой Хакасии с 21 сентября действует режим повышенной готовности из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Его ввели из-за выхода хищников к населенным пунктам. К началу недели там ликвидировали уже 216 животных.
Недавно рассказывали, что в РФ жертвами нападений медведей с весны стали 26 человек.
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