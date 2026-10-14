В Хакасии три школы перевели на дистант из-за медведей

По его словам, с этой недели на онлайн-формат перешли Майнская средняя школа, черемушкинская № 1 и лицей «Эврика». Глава региона объяснил, что подобная практика уже была в период распространения коронавируса.



Руководитель республики добавил, что образовательные учреждения знакомы с этим форматом. Он надеется, что меры не придется растягивать на продолжительный период.



В самой Хакасии с 21 сентября действует режим повышенной готовности из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Его ввели из-за выхода хищников к населенным пунктам. К началу недели там ликвидировали уже 216 животных.



Недавно рассказывали, что в РФ жертвами нападений медведей с весны стали 26 человек.

