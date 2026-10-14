Володин поручил разобраться с превышением роста тарифов ЖКХ в регионах РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил комитету по региональной политике и местному самоуправлению изучить причины превышения верхней планки роста тарифов ЖКХ. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, федеральный уровень ограничил годовой рост тарифов до 11,8%. Те, кто увеличивает их сильнее, должны обосновать решение, а ФАС получила полномочия снижать тарифы.
Володин добавил, что на региональной неделе нужно изучить обстановку по каждому субъекту. Местами уложились в 11%, а где-то рост достиг целых 22%, уточнил политик. Он попросил главу профильного комитета Ирину Гусеву проработать эти вопросы.
Спикер Госдумы подчеркнул, что эффективно в этом вопросе работают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень, где тепло- и водоснабжением занимаются муниципальные предприятия.
В ряде других регионов действует система концессий, где установлена рентабельность. По мнению Володина, возможно, пора отказаться от таких соглашений в пользу государственных организаций и госконтроля.
Ранее писали, что тарифы на ЖКХ разогнали инфляцию в России.
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