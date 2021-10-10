В РУСАДА заявили об отсутствии помех для подготовки олимпийцев после отзыва аккредитации Московской лаборатории
Решение Всемирного антидопингового агентства отозвать лицензию Московской антидопинговой лаборатории на работу с кровью не скажется на подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине, заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в эфире YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева.
По его словам, в настоящее время все пробы тестируются и отправляются в лабораторию Гента. В таком режиме шла подготовка к Олимпиаде в Токио. «Мы прикладываем все усилия, чтобы выполнять требования ВАДА, идти вперед и, надеюсь, и РУСАДА будет соответствовать кодексу», — отметил Буханов.
WADA отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Запрет на проведение анализа крови для биологического паспорта спортсмена, а также других разновидностей антидопингового анализа для организаций – санкции за нарушения в деятельности лаборатории в период с 2011 по 2015 годы.
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