В РУСАДА заявили об отсутствии помех для подготовки олимпийцев после отзыва аккредитации Московской лаборатории

По его словам, в настоящее время все пробы тестируются и отправляются в лабораторию Гента. В таком режиме шла подготовка к Олимпиаде в Токио. «Мы прикладываем все усилия, чтобы выполнять требования ВАДА, идти вперед и, надеюсь, и РУСАДА будет соответствовать кодексу», — отметил Буханов.

WADA отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Запрет на проведение анализа крови для биологического паспорта спортсмена, а также других разновидностей антидопингового анализа для организаций – санкции за нарушения в деятельности лаборатории в период с 2011 по 2015 годы.

